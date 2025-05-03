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- Шоу-бизнес
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В кожаном мини и сапогах: певицу Дуа Липу заметили, когда она шла с женихом за руку
Британская певица Дуа Липа продемонстрировала эффектный наряд в Нью-Йорке на этой неделе.
Звезду заметили в обтягивающем черном мини-платье из кожи, которое имело американскую пройму и три молнии. Сфотографировали ее с женихом — актером Каллумом Тернером, когда пара держась за руки вышла с машины и шла по улице.
Свой образ Дуа дополнила черной сумкой от The Attico, украшениями от Tiffany & Co., черными высокими сапогами, а также золотыми часами от Cartier. Волосы певица собрала в высокий пучок. Каллум же сочетал штаны карго, белую футболку и белую рубашку в тонкую полоску. Также актер носил кроссовки.
Напомним, что пара помолвлена. Тернер, звезда фильма «Фантастические твари», сделал Липе предложение на Рождество в теплой семейной атмосфере. Поскольку пара проводит сейчас время в Нью-Йорке, ожидаем, что они появятся на красной дорожке Met Gala.