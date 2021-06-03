В кожаном мини и в компании Брэдли Купера: Ирина Шейк в Нью-Йорке

Гардероб Ирины Шейк полон невероятных дизайнерских вещей.

Вчера знаменитость снова запечатлели во время прогулки с 4-летней дочерью Леей. Гуляла Шейк в компании экс-возлюбленного Брэдли Купера, который, как известно, принимает активное участие в воспитании своей дочери.

На прогулку Шейк надела короткое бежевое платье из веганской кожи от Nanushka, стоимостью 375 фунтов стерлингов, сочетая его с массивными ботинками и симпатичной сумкой через плечо тоже в оттенке беж.

Ирина Шейк с дочерью Леей / Getty Images

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Шейк была в новых коричневых очках, с несколькими подвесками на шее, серьгах-кольцах, с распущенными волосами и естественным макияжем на лице.

Лея Купер в этот раз была одета в яркое розовое платье из кружева с рюшами и в сочетании с белыми колготками и балетками. На голове у девочки был обруч, подобранный в тон, а волосы были собраны в высокий хвост.

Вместе с ними прогуливался и Брэдли Купер, выглядел он неприметно и был в защитной маске на лице, в отличие от Ирины и своей дочери Леи.

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью Леей / Getty Images

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Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулках с дочерью (20 фото)

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