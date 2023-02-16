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В кожаном мини-платье и красном плаще: бразильская фэшн-блогерша пришла на мероприятие в Нью-Йорке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
355
Время на прочтение
1 мин
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В кожаном мини-платье и красном плаще: бразильская фэшн-блогерша пришла на мероприятие в Нью-Йорке

Камилла Коэльо / Фото: Getty Images

Камила Коэльо гармонично сочетала в своем аутфите красный и черный цвета.

Бразильская звезда соцсетей, фэшн-блогерша Камила Коэльо посетила ужин красоты от Armani, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Для этого события она выбрала черное кожаное мини-платье без бретелек, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Сверху Камила надела красный лакированный плащ с рукавами три четверти.

Камилла Коэльо / © Getty Images
Камилла Коэльо / Фото: Getty Images

Лук Коэльо дополнила черными длинными перчатками, черными лакированными туфлями и красной сумкой-клатчем, украшенной цветочными аппликациями.

Блогер собрала волосы в пучок, сделала макияж с бордовой помадой, а в ушах у нее были серебряные серьги.

Напомним, американская звезда соцсетей Тана Монжо привлекла внимание папарацци откровенным платьем, состоявшим из короткой юбки и тонких полосок сверху, едва прикрывавших ее грудь.

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Дата публикации
Просмотры
355
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