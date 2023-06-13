В кожаном мини-платье и на шпильках: Ева Лонгория продемонстрировала стройные ноги

Ева Лонгория попала под прицел папарацци на улицах Нью-Йорка. Актриса, как всегда, выглядела великолепно.

В этот раз она надела черное кожаное мини-платье на бретельках, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги. Наряд Ева скомбинировала с черными туфлями на шпильках.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Лонгория сделала красивую прическу, макияж с шоколадной помадой, уши украсила золотыми серьгами, а руки – множеством колец. Красный маникюр завершил лук актрисы.

Ева продемонстрировала еще один стильный аутфит. На ней был нежно-розовый костюм оверсайз, состоявший из двубортного жакета и брюк-палаццо, и белый топ. Укладка с локонами и золотые аксессуары дополнили образ звезды.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

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