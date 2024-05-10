В кожаном мини-платье и с красной помадой: Аня Тейлор-Джой на презентации фильма "Фуриоса: Безумный Макс. Сага"

Ее образ был очень дерзким и идеально вписался в формат мероприятия.

В рамках промотура к фильму "Фуриоса: Безумный Макс. Сага", в котором Аня Тейлор-Джой сыграла главную роль вместе с Крисом Хемсвортом, она вместе с командой отправилась в Лос-Анджелес, где состоялась грандиозная презентация картины.

Для премьерного показа создатели картины устроили байкерское шоу на улицах города, в котором приняли участи Аня и Крис. Актриса надела по такому случаю хардкорное черное кожаное платье от Acne Studios из коллекции осень-зима 2024.

Платье повторяло изгибы ее тела, имело молнию спереди и ассиметричный подол.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Образ она дополнила красными помадой и маникюром, черными туфлями на каблуках, а также собрала свои роскошные платиновые волосы в высокий хвост на голове. На одной руке Ани красовался стильный браслет-манжета от Tiffany & Co.

Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт / Фото: Getty Images

Этому ее появления на публике предшествовало появление в полностью металлическом платье от Balmain, которое украшали 3D цветы, тоже сделанные из металла.

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