В кожаном мини-платье и с жемчужным ожерельем: Надя Дорофеева в кокетливом образе появилась на мероприятии

Певица, как всегда, выглядела красиво и мило.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram фото своего кокетливого образа, в котором она появилась на концерте "Весенняя музыкальная платформа" в Киеве.

Артистка надела кожаное черное мини-платье с бретельками, корсетным верхом и пышной юбкой. Лук звезда дополнила кожаными длинными перчатками.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Надя сделала элегантную прическу, выпустив спереди пряди, макияж с блестками и украсила шею красивым жемчужным ожерельем.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

На ивенте Дорофеева игриво позировала на фотозоне, демонстрируя на камеру губы бантиком.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, Надя Дорофеева выступит с сольным концертом под открытым небом в Киеве.

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