В кожаном мини-платье и высоких ботфортах: Талия Сторм в сексуальном луке пришла на премьеру "Черного Адама"

23-летняя певица выбрала для своего выхода экстремально короткий наряд, в котором выглядела соблазнительно.

Талия Сторм посетила состоявшуюся в Лондоне премьеру супергеройского фильма "Черный Адам".

Там певица продемонстрировала сексуальный аутфит. На ней было очень короткое кожаное платье с опущенной линией плеч и пикантным декольте. В нем Талия выглядела соблазнительно.

Талия Сторм / Фото: Associated Press

Аутфит Сторм дополнила высокими кожаными ботфортами на шпильках и черной сумочкой.

Шею звезда украсила своей любимой подвеской с ее именем, а уши – элегантными длинными бриллиантовыми серьгами.

Талия Сторм / Фото: Associated Press

Прическа с локонами и макияж смоки-айс завершили эффектный образ Талии.

Талия Сторм / Фото: Associated Press

Напомним, "Черный Адам" основан на одноименном комиксе издательства DC Comics. Лента является спин-оффом картины "Шазам!"

О фильме:

Прошло почти 5 тысяч лет с тех пор, как древние боги сделали Черного Адама (Дуэйн Джонсон) всемогущим. Его сразу же отправили в тюрьму. Однако Адам освободится из своей земной гробницы и покажет современному миру свою уникальную форму правосудия.

Фильм на украинских экранах появится уже завтра, 20 октября.

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