В кожаном мини-платье: Ким Кэттролл из "Секса в большом городе" сходила на выставку

Известная актриса подчеркнула стройные ноги нарядом.
Звезда сериала "Секса в большом городе" - 68-летняя Ким Кэттролл - посетила светское мероприятие в Лондоне - выставку в Национальной портретной галерее.
Звезда выглядела ошеломляюще, ведь выбрала эффектное мини-платье из черной кожи. У наряда было глубокое декольте и короткие рукава, а также декор в виде заклепок.
Носила этот наряд Ким в сочетании с капроновыми колготками, высокими кожаными перчатками и туфлями на высоких каблуках. В руке актриса держала квадратную сумку. Гранжовости этому образу добавили серьги кольца в ушах и немного небрежная прическа.
Напомним, что недавно в Нью-Йорке завершились съемки третьего сезона сериала "И просто так…", который является продолжением "Секса в большом городе", однако в этот раз Ким в нем не появится. Хотя она возвращалась к своей культовой роли Саманты Джонс во втором сезоне и этот камбэк стал самым дорогим в истории - всего за 20 фраз она получила 1 миллион долларов.
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