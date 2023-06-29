В кожаном мини-платье: Пенелопа Крус посетила мероприятие во Франции в эффектном образе

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус посетила светский ужин организованный в честь открытия 1-го Международного Биаррицкого кинофестиваля "Новые туманы". Мероприятие состоялось во Франции.

Поскольку женщина является амбассадором французского Модного дома Chanel уже много лет, понятное дело, что и в этот раз она появилась на публик с ног до головы одетая в наряд предоставленный ей этой маркой.

На Пенелопе было черное кожаное мини-платье с глубоким декольте, крупными пуговицами и карманами спереди. Образ актриса дополнила небольшой белой сумкой на длинном ремешке и босоножками на платформе. Волосы звезда собрала в высокий хвост, сделала на лице макияж со стрелками и золотистыми тенями, а также дополнила образ крупными серьгами и кольцом на руке.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Читайте также:

Образы актрисы Пенелопы Крус (44 фото)