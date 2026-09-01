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- Шоу-бизнес
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В кожаном мини-платье с пушистым шлейфом: эффектная Селин Дион произвела фурор на улицах Парижа
Певицу сфотографировали возле парижского отеля в необычном черном наряде с асимметричным низом.
Селин Дион попала под прицел папарацци возле отеля в Париже. Певица была в отличном настроении, широко улыбалась и приветливо махала рукой фотографам.
Звезда выглядела великолепно в эффектном черном мини-платье, верхняя часть которого была выполнена из гладкой кожи. Наряд имел свободный прямой крой, закрытый драпированный вырез и широкие структурированные плечи.
Но главной изюминкой ее лука был низ платья, украшенный объемной пушистой бахромой. С одной стороны она переходила в длинный асимметричный шлейф, который придавал наряду драматичности.
Лук Селин дополнила черными туфлями на высоких шпильках с тонкими золотистыми ремешками-цепочками вокруг лодыжек и мягким черным клатчем Loewe. Также на ней были золотые серьги и браслет.
Артистка собрала волосы в гладкий низкий пучок, а в макияже подчеркнула глаза коричневыми тенями. Своим красивым образом певица произвела настоящий фурор на улицах Парижа.
Напомним, Селин Дион прибыла в Париж накануне первой за шесть лет серии полноценных концертов. Она даст 16 концертов в столице Франции в сентябре и октябре этого года, а в мае 2027 года запланированы еще десять шоу.