В кожаном мини с драпировками и золотых украшениях: Брук Шилдс блистала на красной дорожке

Брук Шилдс / © Associated Press

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Пока Милли Бобби Браун только дразнит поклонников информацией о том, что скоро нас ждет финальный сезон сериала «Очень странные дела», то на Бродвее уже поставили мюзикл по этой истории. Премьеру представления посетили многие звезды, среди которых были некоторые актеры сериала, а также модель и актриса Брук Шилдс.

На красную дорожку в отеле New York Marriott Marquis она вышла в коротком кожаном мини-платье с драпировками. Это модель от бренда Ronny Kobo под названием Dila, представляющая собой настоящий шедевр конструкции и дизайна.

Брук Шилдс / © Associated Press

Элегантное коричневое платье выделяется архитектурными деталями на плечах и аккуратными складками. Облегающий силуэт был современный и минималистическим. Дополнила платье Брук золотыми украшениями, капроновыми колготками и туфлями на каблуках. В руках она держала клатч-конверт, а на глаза надела очки, которые часто носит.

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Также на этой неделе Брук Шилдс продемонстрировала розовый наряд — обтягивающее платье без рукавов, которое имело едва заметный разрез под грудью, что придавало образу нотку современности и делала его более оригинальным. Свой образ она завершила розовыми мюлями от Prada и соответствующими аксессуарами, среди которых был чокер.

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Associated Press