В кожаном наряде и красных сапогах: Зои Салдана в стильном образе появилась в Нью-Йорке

Актриса выбрала для своего аутфита популярные нынешнего сезона цвета.
Зои Салдана попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса вышла в свет в стильном аутфите трендового цвета.
На ней был кожаный костюм шоколадного оттенка от бренда Tod's , состоявший из удлиненного топа и юбки миди с разрезом. На плечи Зои накинула светло-коричневый тренч и надела кожаные высокие сапоги на шпильках.
У Салданы была волнистая укладка, нежный макияж, черный маникюр и кольца на руках.
Напомним, Зои Салдана на превью-показе фильма "Эмилия Перес" предстала в стильном образе total black от бренда Schiaparelli. На ней были широкие брюки и бархатный корсетный топ, украшенный бисерной вышивкой.
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