В кожаном наряде и с жемчужным ожерельем: Аманда Холден в стильном луке сходила на работу
54-летняя британская радиоведущая обожает внимание фотографов.
Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла с работы - из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.
Знаменитость выглядела стильно в образе total black. На ней был кожаный жилет, лонгслив и кожаные брюки-клеш.
Аутфит Аманда дополнила черной стеганой сумочкой от Chanel и черными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках.
У Холден были распущенные волосы, макияж с бежевой помадой и молочный маникюр. На лице у нее были черные солнцезащитные очки, уши она украсила лаконичными серьгами, шею - жемчужным ожерельем с золотой подвеской в виде сердца, а на руке красовалось коктейльное золотое кольцо с крупным бриллиантом.
Напомним, Аманда Холден в шелковом изумрудном наряде и без бюстгальтера попала под прицел фотографов.