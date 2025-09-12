В кожаном наряде и с жемчужным ожерельем: Аманда Холден в стильном луке сходила на работу

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла с работы - из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.

Знаменитость выглядела стильно в образе total black. На ней был кожаный жилет, лонгслив и кожаные брюки-клеш.

Аманда Холден / © Getty Images

Аутфит Аманда дополнила черной стеганой сумочкой от Chanel и черными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках.

У Холден были распущенные волосы, макияж с бежевой помадой и молочный маникюр. На лице у нее были черные солнцезащитные очки, уши она украсила лаконичными серьгами, шею - жемчужным ожерельем с золотой подвеской в виде сердца, а на руке красовалось коктейльное золотое кольцо с крупным бриллиантом.

