Шоу-бизнес
22
1 мин

В кожаном наряде и слингбэках с крокодильим тиснением: Ники Хилтон на Неделе моды в Милане

Светская львица активно посещает модные показы в Италии.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ники Хилтон

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон посетила показ коллекции осень-зима 2026-2027 бренда Tod's, который состоялся в рамках Недели моды в Милане.

Для такого события она выбрала кожаный наряд цвета молочного шоколада. Он состоял из топа без рукавов, из которого выглядывала черная рваная ткань, а на талии она была с драпировкой, и юбки миди, из которой также выглядывала черная подкладка.

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Образ Хилтон дополнила черными слингбэками, которые имели крокодиловое тиснение на носках и невысокие устойчивые каблуки, а также черной кожаной сумкой с контрастной белой и бежевой шнуровкой.

Ники собрала волосы сзади, сделала нежный макияж, украсила уши золотыми витыми серьгами, а на руке было золотое витое кольцо.

Напомним, Ники Хилтон на фэшн-шоу бренда Max Mar в Милане пришла в образе в стиле old money.

22
