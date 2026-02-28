В кожаном наряде и слингбэках с крокодильим тиснением: Ники Хилтон на Неделе моды в Милане

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон посетила показ коллекции осень-зима 2026-2027 бренда Tod's, который состоялся в рамках Недели моды в Милане.

Для такого события она выбрала кожаный наряд цвета молочного шоколада. Он состоял из топа без рукавов, из которого выглядывала черная рваная ткань, а на талии она была с драпировкой, и юбки миди, из которой также выглядывала черная подкладка.

Ники Хилтон / © Getty Images

Образ Хилтон дополнила черными слингбэками, которые имели крокодиловое тиснение на носках и невысокие устойчивые каблуки, а также черной кожаной сумкой с контрастной белой и бежевой шнуровкой.

Ники собрала волосы сзади, сделала нежный макияж, украсила уши золотыми витыми серьгами, а на руке было золотое витое кольцо.

Напомним, Ники Хилтон на фэшн-шоу бренда Max Mar в Милане пришла в образе в стиле old money.