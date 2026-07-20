В кожаном наряде от Louis Vuitton: Зендею подловили в Нью-Йорке во время промо-тура "Человека-паука"

Зендея / © Getty Images

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Зендея попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, где участвует в промо-туре фильма «Человек-паук: Совершенно новый день».

Актриса была одета в стильный наряд от Louis Vuitton. На ней был черный кожаный жакет с эффектом помятости и акцентными плечами, прямые узкие брюки и базовая белая майка. На ногах у нее были черные кожаные туфли с заостренным носком.

Зендея / © Getty Images

У Зендеи была волнистая прическа с боковым пробором и макияж с пышными ресницами и коричневым контуром на губах.

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Напомним, Зендея повторила образ Шерон Стоун, в котором та дефилировала на подиуме.

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