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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

В кожаном наряде от Louis Vuitton: Зендею подловили в Нью-Йорке во время промо-тура "Человека-паука"

Актриса выбрала для своего выхода эффектный образ в стиле total black из кожи.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Зендея попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, где участвует в промо-туре фильма «Человек-паук: Совершенно новый день».

Актриса была одета в стильный наряд от Louis Vuitton. На ней был черный кожаный жакет с эффектом помятости и акцентными плечами, прямые узкие брюки и базовая белая майка. На ногах у нее были черные кожаные туфли с заостренным носком.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

У Зендеи была волнистая прическа с боковым пробором и макияж с пышными ресницами и коричневым контуром на губах.

Напомним, Зендея повторила образ Шерон Стоун, в котором та дефилировала на подиуме.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
130
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