В кожаном наряде с декольте: Ким Кардашьян показала еще один эффектный образ в Нью-Йорке

Ким Кардашьян / © Getty Images

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После того, как звезда реалити-шоу продемонстрировала свою роскошную фигуру на красной дорожке Met Gala 2025 в кожаном наряде от Chrome Hearts, она вновь привлекла внимание общественности.

© Associated Press

Ким также посетила эксклюзивную вечеринку, где появилась в кожаном наряде.

44-летняя создательница бренда Skims носила платье, сшитое по индивидуальному заказу брендом Dilara Findikoglu. Облегающий ансамбль состоял из прозрачного корсета, а также шнуровки на юбке и рукавах. Декольте было эффектно подчеркнуто.

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Ким Кардашьян, Сиара и Ла Ла Энтони / © Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press