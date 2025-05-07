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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В кожаном наряде с декольте: Ким Кардашьян показала еще один эффектный образ в Нью-Йорке

Она уже неизменный гость этого гламурного светского мероприятия, а также всех сопутствующих ему.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Getty Images

После того, как звезда реалити-шоу продемонстрировала свою роскошную фигуру на красной дорожке Met Gala 2025 в кожаном наряде от Chrome Hearts, она вновь привлекла внимание общественности.

/ © Associated Press

© Associated Press

Ким также посетила эксклюзивную вечеринку, где появилась в кожаном наряде.

44-летняя создательница бренда Skims носила платье, сшитое по индивидуальному заказу брендом Dilara Findikoglu. Облегающий ансамбль состоял из прозрачного корсета, а также шнуровки на юбке и рукавах. Декольте было эффектно подчеркнуто.

Ким Кардашьян, Сиара и Ла Ла Энтони / © Getty Images

Ким Кардашьян, Сиара и Ла Ла Энтони / © Getty Images

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

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