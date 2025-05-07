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- Шоу-бизнес
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В кожаном наряде с декольте: Ким Кардашьян показала еще один эффектный образ в Нью-Йорке
Она уже неизменный гость этого гламурного светского мероприятия, а также всех сопутствующих ему.
После того, как звезда реалити-шоу продемонстрировала свою роскошную фигуру на красной дорожке Met Gala 2025 в кожаном наряде от Chrome Hearts, она вновь привлекла внимание общественности.
Ким также посетила эксклюзивную вечеринку, где появилась в кожаном наряде.
44-летняя создательница бренда Skims носила платье, сшитое по индивидуальному заказу брендом Dilara Findikoglu. Облегающий ансамбль состоял из прозрачного корсета, а также шнуровки на юбке и рукавах. Декольте было эффектно подчеркнуто.