В кожаном пальто и лакированном топе: стильная Селена Гомес приехала в ресторан

Артистка в образе total black вышла в свет.

Селена Гомес попала под прицел папарацци в центре Нью-Йорка, когда она приехала на обед в один из ресторанов.

Артистка выглядела стильно во всем черном. На ней было кожаное пальто, лакированный топ и юбка длины миди. Наряд Гомес дополнила черными лакированными мюлями на шпильках и черной сумочкой.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена уложила волосы в локоны, надела на лицо черные очки и завершила образ элегантными украшениями.

Напомним, ранее Селена Гомес была замечена во время съемок четвертого сезона сериала "Убийства в одном здании".

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