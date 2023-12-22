В кожаном пальто и на каблуках: Эмили Ратажковски вышла на прогулку с собакой

Эмили знает, что каждый раз, выходя из дома, ее будут поджидать папарацци, поэтому старается выглядеть стильно даже на прогулках со своим собакой Коломбо.

В этот день девушка надела длинное кожаное пальто с меховой отделкой, коричневые вельветовые штаны-кльош и обула красные сапоги на каблуках из кожи питона. На плече у модели была вместительная сумка на ремешке-цепочке, волосы она распустила и расчесала по пробору, надела золотые серьги-кольца и очки с прозрачными линзами.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Девушка сделала макияж глаз со стрелками и накрасила губы нюдовой помадой.

А в прошлый раз Ратажковски ходила на прогулку в красной короткой куртке, сверкнув голым животом и черных брюках с заниженной талией, которые сочетала с черными кроссовками.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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