В кожаном пальто и очках-авиаторах: Шерон Стоун на вечеринке в Лос-Анджелесе

65-летняя актриса выбрала для своего появления стильную верхнюю одежду.

Шерон Стоун стала гостьей вечеринки Saint Laurent x Vanity Fair x NBCUniversal в честь фильма "Оппенгеймер", состоявшейся в частной резиденции в Лос-Анджелесе.

Там звезда появилась в стильном кожаном коричневом пальто с темными пуговицами, из-под которого выглядывала черная блузка. Подпоясывалась Шерон коричневым кожаным поясом. Обута она была в черные лакированные остроносые туфли на шпильках.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Лук Стоун дополнила золотисто-черным клатчем-футляром, очками-авиаторами в золотой оправе и золотой цепочкой на шее. Актриса собрала волосы сзади и сделала нежный макияж с прозрачным блеском на губах.

Напомним, на ивенте также побывала Сальма Хайек, сияющая в черном атласном платье с акцентом на пышном сексуальном декольте.

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