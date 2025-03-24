В кожаном пальто и с сумкой-цветком Louis Vuitton: Алисия Викандер на улицах Нью-Йорка

Алисия Викандер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Перед тем, как садиться в автомобиль, актриса решила попозировать фотографам.

Она была одета в светлый удлиненный жакет с большими серебряными пуговицами, белый топ и светлые брюки с геометрическим принтом. На плечи Алисия накинула кожаное пальто. Обута она была в белые туфли с разрезами на носках и на небольших шпильках.

Алисия Викандер / Фото: Getty Images

Звезда аутфит дополнила черной кожаной сумкой в форме цветка Bloom от Louis Vuitton с монограммой бренда на ручке.

У Викандер были распущены волосы, черные солнцезащитные очки на лице, лаконичные серьги в ушах, браслет и кольца с бриллиантами на руках.

Напомним, ранее Алисия Викандер в твидовом мини-платье продемонстрировала стройные ноги.

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