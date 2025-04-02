В кожаном пальто и штанах в полоску: папарацци подловили Крис Дженнер возле магазина ее дочери Ким

Крис Дженнер / © Getty Images

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Крис Дженнер попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе возле магазина своей дочери Ким Кардашьян – SKIMS. В руках она держала фирменный пакет бренда.

Крис, как всегда, выглядела стильно. Она была одета в черное кожаное пальто, черную водолазку и широкие графитовые брюки в полоску. Наряд Дженнер дополнила черной лакированной обувью на каблуках.

Крис Дженнер / © Getty Images

У матери клана Кардашян-Дженнер была стильная укладка, черные солнцезащитные очки на лице, глянцевый блеск на губах, жемчужные серьги-пусеты в ушах и кольцо на руке.

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Напомним, Ким Кардашьян устроила на пляже пикантную фотосессию для рекламной кампании новой коллекции купальников ее бренда Skims.