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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

В кожаном пальто и штанах в полоску: папарацци подловили Крис Дженнер возле магазина ее дочери Ким

69-летняя звезда реалити и мать клана Кардашян-Дженнер в стильном луке появилась в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Крис Дженнер

Крис Дженнер / © Getty Images

Крис Дженнер попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе возле магазина своей дочери Ким Кардашьян – SKIMS. В руках она держала фирменный пакет бренда.

Крис, как всегда, выглядела стильно. Она была одета в черное кожаное пальто, черную водолазку и широкие графитовые брюки в полоску. Наряд Дженнер дополнила черной лакированной обувью на каблуках.

Крис Дженнер / © Getty Images

Крис Дженнер / © Getty Images

У матери клана Кардашян-Дженнер была стильная укладка, черные солнцезащитные очки на лице, глянцевый блеск на губах, жемчужные серьги-пусеты в ушах и кольцо на руке.

Напомним, Ким Кардашьян устроила на пляже пикантную фотосессию для рекламной кампании новой коллекции купальников ее бренда Skims.

Дата публикации
Количество просмотров
101
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