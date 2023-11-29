В кожаном пальто и шубе: певица Дуа Липа продемонстрировала два образа за один день

Певицу дважды сфотографировали и оба раза она носила наряды в темных тонах.

Британская певица Дуа Липа проводит сейчас время в Нью-Йорке и уже несколько раз попадала под прицел фотографов на улице. Сначало девушку заметили в кожаном длинном пальто, которое она сочетала с футболкой и черно-белыми кожаными штанами. В руке у нее была культовая сумка Birkin от бренда Hermès, на глазах солнцезащитные очки, а в ушах большие серьги-кольца.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

Также Дуа распустила длинные волосы, которые недавно покрасила в красный, сделала легкий макияж и обула крокодиловые сапоги.

Второй наряд, который она продемонстрировала на улице в Нью-Йорке был кардинально другим. Автор хита Dance The Night, который является саундтреком к фильму Барби, надела полностью прозрачное платье с узором, сапоги и завершила вечерний аутфит шубой и клатчем.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

Но девушка была не единственной певицей, которая появилась в тот день в шубе. Также в городе заметили и звезду 2000-х Джессику Симпсон, которая сочетала шубу из искусственного меха с красной сумкой Chanel и черным нарядом.

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

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