В кожаном пальто и шубе: певица Дуа Липа продемонстрировала два образа за один день

Певицу дважды сфотографировали и оба раза она носила наряды в темных тонах.
Британская певица Дуа Липа проводит сейчас время в Нью-Йорке и уже несколько раз попадала под прицел фотографов на улице. Сначало девушку заметили в кожаном длинном пальто, которое она сочетала с футболкой и черно-белыми кожаными штанами. В руке у нее была культовая сумка Birkin от бренда Hermès, на глазах солнцезащитные очки, а в ушах большие серьги-кольца.
Также Дуа распустила длинные волосы, которые недавно покрасила в красный, сделала легкий макияж и обула крокодиловые сапоги.
Второй наряд, который она продемонстрировала на улице в Нью-Йорке был кардинально другим. Автор хита Dance The Night, который является саундтреком к фильму Барби, надела полностью прозрачное платье с узором, сапоги и завершила вечерний аутфит шубой и клатчем.
Но девушка была не единственной певицей, которая появилась в тот день в шубе. Также в городе заметили и звезду 2000-х Джессику Симпсон, которая сочетала шубу из искусственного меха с красной сумкой Chanel и черным нарядом.
Читайте также:
- Дуа Липа в платье с узлом на груди, а Марго Робби – с обнаженными плечами: звезды на гала-вечере
- Просто, но со вкусом: певица Дуа Липа сходила на вечеринку в Лондоне
- Сходила на шопинг: Дуа Липу заметили возле магазина Bottega Veneta, но покупки она сама не несла