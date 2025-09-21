В кожаном пальто с вышивкой: Оливия Манн продемонстрировала красивый вариант осеннего образа

Оливия Манн / © Getty Images

Оливия Манн посетила выставку Erdem, которая состоялась в Британском музее в рамках Недели моды в Лондоне.

Актриса продемонстрировала красивый осенний аутфит. На ней было кожаное зеленое двубортное пальто с клапанами для карманов и флористической черной вышивкой.

Оливия Манн / © Getty Images

Лук Манн дополнила черными лакированными туфлями-лодочками и черной сумочкой с металлической ручкой. Волосы она распустила, сделала макияж с розовыми румянами и белый маникюр и надела на лицо черные очки.

Напомним, Оливия Манн на премьеру телесериала пришла в серебряном платье с обнаженными боками от бренда Roland Mouret.