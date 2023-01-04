В кожаном плаще и кроп-топе: Хейли Бибер сфотографировали после пилатеса

Девушка выглядела стильно и была в хорошем настроении.

Новый год модель и основательница косметического бренда Rhode Хейли Бибер провела со своим мужем Джастином и друзьями на престижном горнолыжном курорте в Аспене, а затем вернулась домой в Лос-Анджелес. На днях звезду заметили на улице с подругой Кендалл Дженнер. Девушки выходили из студии пилатеса Get Hot.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Хейли была одета в черный кожаный плащ от Saint Laurent из коллекции осень-зима 2022, а также спортивный комплект для йоги от Set Active, который состоял из штанов и кроп-топа.

Образ Хейли дополнила солнцезащитными очками от The Attico и шлепанцами от Puma.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Читайте также: