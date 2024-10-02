В кожаном плаще и платье с пайетками: элегантная Линдсей Лохан на показе Balenciaga

Актриса выглядела красиво во всем черном.
Линдсей Лохан посетила показ коллекции весна-лето 2025 года бренда Balenciaga, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Там актриса продемонстрировала элегантный образ total black. На ней было платье макси с высокой горловиной, расшитое пайетками, и кожаный длинный плащ с острыми плечами и поясом.
Аутфит Лохан дополнила черными кожаными остроносыми туфлями и черным клатчем.
Свои белокурые волосы Линдсей собрала в высокий хвост, сделала макияж с черными стрелками и коралловыми румянами и завершила лук бриллиантовыми украшениями.
Напомним, папарацци подловили Линдсей Лохан на съемочной площадке молодежной комедии "Безумная пятница". Она была одета в зеленый гидрокостюм для плавания.
Читайте также:
- Семейный выход в свет: брат и сестра Линдсей Лохан продефилировали на показе Christian Siriano
- В изысканном наряде: актриса Линдсей Лохан посетила модное шоу бренда Christian Siriano
- В прозрачном платье с цветочными аппликациями: эффектная Линдсей Лохан на премьере рождественской комедии