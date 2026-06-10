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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

В кожаном плаще и платье цвета карамельного золота: папарацци подловили Рианну по дороге на фестиваль

38-летняя барбадосская певица в монохромном луке разных текстур пришла на кинофестиваль Tribeca.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Рианна

Рианна / © Getty Images

Рианна попала в объективы папарацци по дороге на кинофестиваль Tribeca в Нью-Йорке. Там она поддержала своего бойфренда и отца ее детей — рэпера A$AP Rocky, который был среди победителей премии Tribeca X Filmmaker of the Year.

Рири вышла в свет в монохромном образе, в котором сочетались разные текстуры. На звезде был кожаный плащ карамельного оттенка от Miu Miu и обтягивающее бархатное платье цвета карамельного золота, в рубчик и длины миди из коллекции Alaïa осень-зима 2026, разработанное креативным директором Питером Мульером.

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Аутфит певица дополнила оранжевыми босоножками на шпильках и черной сумкой. У нее была объемная укладка с локонами, макияж с темно-нюдовой помадой, черные солнцезащитные очки на лице, золотые чокеры на шее, браслеты и кольца с бриллиантами на руках и бриллиантовый браслет на ноге.

Напомним, Рианна в рекламной кампании позировала в нижнем белье собственного бренда с пикантным вырезом на ягодицах.

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Дата публикации
Количество просмотров
24
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