В кожаном плаще и платье цвета карамельного золота: папарацци подловили Рианну по дороге на фестиваль

Рианна / © Getty Images

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Рианна попала в объективы папарацци по дороге на кинофестиваль Tribeca в Нью-Йорке. Там она поддержала своего бойфренда и отца ее детей — рэпера A$AP Rocky, который был среди победителей премии Tribeca X Filmmaker of the Year.

Рири вышла в свет в монохромном образе, в котором сочетались разные текстуры. На звезде был кожаный плащ карамельного оттенка от Miu Miu и обтягивающее бархатное платье цвета карамельного золота, в рубчик и длины миди из коллекции Alaïa осень-зима 2026, разработанное креативным директором Питером Мульером.

Рианна / © Getty Images

Аутфит певица дополнила оранжевыми босоножками на шпильках и черной сумкой. У нее была объемная укладка с локонами, макияж с темно-нюдовой помадой, черные солнцезащитные очки на лице, золотые чокеры на шее, браслеты и кольца с бриллиантами на руках и бриллиантовый браслет на ноге.

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Напомним, Рианна в рекламной кампании позировала в нижнем белье собственного бренда с пикантным вырезом на ягодицах.

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