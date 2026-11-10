В кожаном плаще и с большими серьгами: 68-летняя Шерон Стоун в дерзком луке позировала на ивенте

Шерон Стоун / © Getty Images

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Шерон Стоун стала гостьей мероприятия «Женщины в кино» (Women in Film) в Беверли-Хиллз. Звезда фильма «Основной инстинкт» продемонстрировала там дерзкий аутфит.

На Шерон был кожаный плащ от Max Mara с двубортной застежкой на пуговицы и кожаным поясом с прямоугольной пряжкой, завязанным на талии.

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Шерон Стоун / © Associated Press

Свой total black look Стоун дополнила черными капроновыми колготками, туфлями с острым носком на каблуках и небольшой черной сумкой с короткими ручками.

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Шерон Стоун / © Getty Images

Особым акцентом ее образа стали крупные золотистые серьги с ажурным узором, которые эффектно контрастировали с черным нарядом.

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон зачесала волосы назад, оставив пряди у лица. Она нанесла нежный макияж с акцентом на глазах, подчеркнула ресницы тушью, а губы — помадой нюдового оттенка.

Напомним, Шерон Стоун блистала в эффектном платье от украинского бренда.

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