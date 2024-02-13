В кожаном плаще и высоких сапогах: красотку Жизель Бундхен запечатлели по пути на ужин

43-летняя модель редко выходит в светское общество. Вчера она появилась на празднике, организованном лос-анджелесским джинсовым брендом Frame.

Вечеринка прошла в популярном французско-вьетнамском ресторане Indochine и Бундхен среди гостей появилась не случайно. Она является лицом весенней коллекции бренда 2024 года.

Жизель надела длинный кожаный плащ от Frame, стоимостью 2798 долларов из мягкой кожи ягненка и обула высокие кожаные сапоги на каблуках. В руках у модели был лаковый клатч, а образ она дополнила многочисленными золотыми серьгами и браслетами на запястьях.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Волосы Бундхен собрала в низкий хвост и сделала легкий макияж совсем немного подчеркнув глаза и губы. Она улыбалась, когда ее фотографировали репортеры по пути в ресторан.

Напомним, ранее бразильская модель провела презентацию своего нового смузи в магазине Erewhon Лос-Анджелеса.

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