В кожаном плаще и ярких лодочках: Тина Кунаки в Париже

В кожаном плаще и ярких лодочках: Тина Кунаки в Париже

24-летняя французская модель была запечатлена на Парижской неделе моды.

Жена Венсана Касселя - Тина Кунаки – посетила шоу миланского модного бренда Off-White, которое прошло в рамках Парижской недели моды. На самом показе дефилировали Белла Хадид и Джоан Смоллс, а Тина Кунаки была сфотографирована репортерами за кулисами.

Тина Кунаки / Getty Images

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Звезда была одета в длинное коричневое кожаное пальто, под которым было трикотажное серое платье, обула Кунаки неоново-зеленые туфли-лодочки на каблуках. Аутфит свой модель дополнила маленькими золотыми серьгами, легким макияжем, а волосы собрала в тугой пучок.

Ранее модель посещала показ бренда Jacquemus в Париже.

Тина Кунаки / Getty Images

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