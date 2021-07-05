В кожаном плаще и ярких лодочках: Тина Кунаки в Париже

24-летняя французская модель была запечатлена на Парижской неделе моды.
Жена Венсана Касселя - Тина Кунаки – посетила шоу миланского модного бренда Off-White, которое прошло в рамках Парижской недели моды. На самом показе дефилировали Белла Хадид и Джоан Смоллс, а Тина Кунаки была сфотографирована репортерами за кулисами.
Звезда была одета в длинное коричневое кожаное пальто, под которым было трикотажное серое платье, обула Кунаки неоново-зеленые туфли-лодочки на каблуках. Аутфит свой модель дополнила маленькими золотыми серьгами, легким макияжем, а волосы собрала в тугой пучок.
Ранее модель посещала показ бренда Jacquemus в Париже.