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В кожаном плаще на голое тело: беременная Влада Седан поделилась пикантным кадром

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1500
Время на прочтение
1 мин
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В кожаном плаще на голое тело: беременная Влада Седан поделилась пикантным кадром

Влада Седан / Фото: Instagram Влади Седан

Журналистка и жена украинского футболиста и полузащитника английского клуба "Арсенал" - Александра Зинченко – Влада Седан – снова радует кадром из новой фотосессии, в которой снялась на последних месяцах беременности.

27-летняя Влада запечатлена в кожаном темном плаще, одетом на голое тело и обута в черные босоножки на шпильках. Ее волосы зачесаны назад и распущены, на лице насыщенный профессиональный мейк-ап, на шее колье, а в ушах – серьги. Позирует журналистка, сидя на полу, возле мягкого кожаного кресла и смотрит в сторону.

Поклонники не перестают спрашивать у Влады, когда же она рассекретит пол их с Александром малыша. Девушка обещает рассказать это уже на этой неделе. Многие поклонники убеждены, что Влада ждет мальчика и предрекают, что ее муж-футболист будет на седьмом небе от счастья.

Ранее Влада Седан показывала кадры из фотосессии с дочерью Евой, которую для них сняла фотограф из Винницы в родном городе знаменитости.

Влада Седан с дочерью Евой / © Instagram Влади Седан
Влада Седан с дочерью Евой / Фото: Instagram Влади Седан

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Дата публикации
Просмотры
1500
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