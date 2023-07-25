В кожаном плаще на голое тело: беременная Влада Седан поделилась пикантным кадром

Журналистка и жена украинского футболиста и полузащитника английского клуба "Арсенал" - Александра Зинченко – Влада Седан – снова радует кадром из новой фотосессии, в которой снялась на последних месяцах беременности.

27-летняя Влада запечатлена в кожаном темном плаще, одетом на голое тело и обута в черные босоножки на шпильках. Ее волосы зачесаны назад и распущены, на лице насыщенный профессиональный мейк-ап, на шее колье, а в ушах – серьги. Позирует журналистка, сидя на полу, возле мягкого кожаного кресла и смотрит в сторону.

Поклонники не перестают спрашивать у Влады, когда же она рассекретит пол их с Александром малыша. Девушка обещает рассказать это уже на этой неделе. Многие поклонники убеждены, что Влада ждет мальчика и предрекают, что ее муж-футболист будет на седьмом небе от счастья.

Ранее Влада Седан показывала кадры из фотосессии с дочерью Евой, которую для них сняла фотограф из Винницы в родном городе знаменитости.

Влада Седан с дочерью Евой / Фото: Instagram Влади Седан

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