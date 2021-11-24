В кожаном плаще с огромной булавкой: дерзкая Настя Каменских на "Вечере премьер с Катериной Осадчей"

Артистка продемонстрировала два образа на сцене Дворца "Украина".
Настя Каменских приняла участие в концерте "Вечер премьер с Катериной Осадчей", который состоялся во Дворце "Украина".
Артистка исполнила композицию "Обидно". На сцене она появилась в ярком ауфите. Звезда сочетала желтый кроп-топ с фиолетовой мини-юбкой и балеро с длинными рукавами. Лук она дополнила желтыми ботфортами на высоком каблуке.
В этот вечер NK также представила вместе с Васей Демчуком их дуэтную песню Sorry 2.
Для выступления Каменских выбрала дерзкий лук: черный кожаный плащ с белыми надписями, среди которых было и название трека Sorry.
Талию артистка подчеркнула черным кожаным поясом, к которому была прикреплена огромная булавка.
Плащ Настя дополнила колготами в сетку и черными ботфортами с квадратными носками.
Звезда сделала прическу со своими фирменными кудрями и макияж с акцентом на глазах. Черный маникюр завершил ее лук.
Вася Демчук был одет в похожую кожаную куртку с такими же надписями, белую футболку с принтом, черные брюки и кроссовки.
Телеверсию "Вечера премьер с Катериной Осадчей" смотрите 26 декабря на канале "1+1".
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