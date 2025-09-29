ТСН в социальных сетях

В кожаном платье-бюстье: звезда "Дюны" Ребекка Фергюсон продемонстрировала эффектный образ

Актриса отказалась от украшений, чтобы все внимание было приковано только к ее платью.

Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

41-летняя Ребекка Фергюсон, сыгравшая в фильмах «Дюна» одну из ключевых ролей, появилась на очередной премьере. Актриса вышла на фотоколл в Нью-Йорке организованный по случаю премьеры фильма «Дом динамита». Мероприятие состоялось в рамках 63-го Нью-Йоркского кинофестиваля.

Фергюсон была одета лаконично, но с ноткой рок-шика — все как она любит. На актрисе было черное кожаное платье в пол. Это был наряд-бюстье с глубоким декольте. Больше звезда образ ничем не полнила, а только распустила волосы и сделала лаконичный макияж.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Впервые фильм «Дом динамита» презентовали в Венеции на 82-м международном кинофестивале. В день премьеры Ребекка пришла на фотоколл в наряде от бренда Thom Browne, который включал топ, жакет оверсайз и брюки. На поясе у Ребекки висела пряжка с отличительной символикой бренда — тремя полосками белого, красного и черного цвета.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

