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В кожаном платье и длинной шубе: модель Джулия Фокс сходила на интервью

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
490
Время на прочтение
1 мин
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В кожаном платье и длинной шубе: модель Джулия Фокс сходила на интервью

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

В этот раз она выбрала закрытое длинное платье, хотя чаще всего появлялась на публике в более смелых луках.

Эпатажная модель Джулия Фокс, которая недавно выпустила книгу мемуаров Down the Drain, где рассказала о своей жизни и трудностях, которые ей пришлось пройти, сходила на очередное интервью в Нью-йорке.

33-летнюю знаменитость заметили папарацци, когда она шла на программу The View, чтобы рассказать о своей книге.

На Фокс было длинное кожаное платье на широких бретельках и с фигурным декольте. Наряд подчеркивал фигуру, был украшен шнуровкой и заклепками.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Дополнила образ Джулия коричневыми сапогами, сукой и макияжем. Также она надела длинную норковую шубу.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
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