В кожаном платье и клетчатом пальто: отличный вариант осеннего образа от Аманды Холден

В кожаном платье и клетчатом пальто: отличный вариант осеннего образа от Аманды Холден

50-летняя британская ведущая надела на работу стильный аутфит.

Британская звезда Аманда Холден попала в объективы папарацци по дороге на работу – на студию Global Radio в Лондоне, где она ведет утреннее радиошоу.

Выглядела знаменитость, как всегда стильно. Для осенней прохладной погоды она выбрала кожаное бордовое платье миди, которое сочетала с бордовыми кожаными сапогами на каблуках и с сумочкой-бочонком такого же цвета.

Аманда Холден / Getty Images

На плечи Аманда накинула серое клетчатое пальто. Волосы она собрала в небрежный высокий пучок, а глаза спрятала под бордовыми очками. Губы она накрасила вишневой помадой.

В прошлый раз Холден попала под прицел лондонских папарацци в пончо цвета кэмел, сапогах на каблуке такого же оттенка, кожаных лосинах, шоколадной кофте и шелковой рубашке.

Аманда Холден / Getty Images

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