В кожаном платье и красной шубе: Рита Ора сходила на репетицию мероприятия перед Новым годом

В этом году британская певица Рита Ора вероятно появится на мероприятии "Рок на Новый год с Диком Кларком", которое проводится в Нью-Йорке на Таймс-сквер и транслируется на американском телевидении.

Звезда посетила одну из репетиций этого праздничного концерта и была в приподнятом настроении. Рита сияла улыбкой и позировала для фото. Ее волосы в тот день были собраны, а на лице певица сделала яркий макияж.

Надела Рита длинное черное кожаное платье с молнией и высокой горловиной, которое носила в сочетании с шубой красного цвета и массивными ботинками.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Также под прицел папарацци в Нью-Йорке на это неделе попала певица Рианна и она была тоже в мехах. Звезда надела объемную и теплую меховую шапку, которая заставила немного поностальгировать о 90-х.

Читайте также:

Стиль Риты Оры (11 фото)