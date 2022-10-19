В кожаном платье и любимой дубленке: стильная Эшли Робертс под прицелом фотографов в Лондоне

41-летняя ведущая утренней программы на британском радио и участница культовой группы The Pussycat Dolls очень часто попадает под прицел фотографов по пути на работу. Однако она заработала себе не только славу из-за работы в мире шоу-бизнеса, но и как одна из главных лондонских модниц.

Эшли очень редко повторяет луки, а ее образы всегда продуманы до малейших деталей. Например, в одном из своих последних образом Робертс сочетала кожаное платье коричневого оттенка со стильной дубленкой.

Лук радиоведущей дополнила ее любимая белая сумка от Balenciaga (также у нее есть точно такая же, но в розовом цвете), солнцезащитные очки и туфли-лодочки. Волосы она собрала, а в уши надела лаконичные серьги.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Также в любую погоду Эшли носит туфли на каблуках. Увидеть в сапогах или ботинках эту красотку - большая редкость.

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