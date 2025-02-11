В кожаном платье и очень красивых туфлях: Зои Салдана приехала на популярное шоу

46-летняя актриса надела на съемку наряд с обнаженными плечами.

Зои Салдана попала в объективы папарацци, когда приехала на популярное шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" в Лос-Анджелесе.

Актриса, как всегда, выглядела стильно. Она была одета в черное кожаное платье до колен свободного кроя и без бретелек.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Аутфит Зои дополнила черными капроновыми колготами и очень красивыми черными остроносыми туфлями, которые имели интересные золотые каблуки волнистой формы, ремешки с большими камнями и черные атласные завязки вокруг щиколоток.

У Салданы была укладка с локонами, макияж с красной помадой и бордовый маникюр. Из украшений она использовала только золотое кольцо.

Напомним, Зои Салдана на церемонию вручения премии Гильдии режиссеров Америки надела романтическое черное мини-платье в белый горошок от бренда Nina Ricci из коллекции весна-лето 2025.

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