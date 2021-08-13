В кожаном платье и перчатках: Ксения Мишина продемонстрировала эффектный образ

Актриса и экс-"Холостячка" показала лук, в котором появилась на съемках.
Ксения Мишина любит красиво одеваться. Каждое ее появление на экранах всегда эффектное.
Вчера звезда продемонстрировала в Instagram свой красивый образ, в котором она приняла участие в съемках одного из развлекательных шоу.
Актриса подчеркнула стройную фигуру кожаным темно-бордовым платьем-бюстье длины миди от украинского дизайнера Olya Mak. К наряду она надела длинные кожаные перчатки.
Наряд звезда дополнила босоножками на шпильках.
Ксении сделали высокий хвост, накрутив его, и вечерний макияж. Выглядела она прекрасно.
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