В кожаном платье и перчатках: Ксения Мишина продемонстрировала эффектный образ

Актриса и экс-"Холостячка" показала лук, в котором появилась на съемках.

Ксения Мишина любит красиво одеваться. Каждое ее появление на экранах всегда эффектное.

Вчера звезда продемонстрировала в Instagram свой красивый образ, в котором она приняла участие в съемках одного из развлекательных шоу.

Актриса подчеркнула стройную фигуру кожаным темно-бордовым платьем-бюстье длины миди от украинского дизайнера Olya Mak. К наряду она надела длинные кожаные перчатки.

Ксения Мишина / Instagram Ксении Мишиной

Наряд звезда дополнила босоножками на шпильках.

Ксения Мишина / Instagram Ксении Мишиной

Ксении сделали высокий хвост, накрутив его, и вечерний макияж. Выглядела она прекрасно.

Ксения Мишина / Instagram Ксении Мишиной

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