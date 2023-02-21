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В кожаном платье и пуховом жилете: Эшли Грэм на Неделе моды в Лондоне

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
79
Время на прочтение
1 мин
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В кожаном платье и пуховом жилете: Эшли Грэм на Неделе моды в Лондоне

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Модель plus-size в стильном луке пришла на фэшн-шоу.

Эшли Грэм посетила показ бренда Moncler Genius, состоявшегося в рамках Лондонской недели моды.

Для фэшн-события модель выбрала кожаное платье миди темно-горчичного цвета без бретелек, сверху которой надела пуховый черно-золотистый жилет от Moncler.

Эшли Грэм / © Getty Images
Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Образ Грэм дополнила черными лакированными босоножками. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила уши золотыми большими серьгами. Золотые кольца и французский маникюр и педикюр завершили лук модели.

Напомним, на афтепати Vogue And Tiffany&Co. Грэм пришла в черном винтажном платье от John Galliano и с высветленными бровями.

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Дата публикации
Просмотры
79
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