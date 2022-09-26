В кожаном платье и с лаконичной сумкой: бывшая Леонардо Ди Каприо на показе Burberry в Лондоне

Показ совпал с завершальным днем Миланской недели моды.
Поскольку 8 сентября скончалась королева Елизавета II многие британские дизайнеры отменили или перенесли свои показы, которые должны были состояться в рамках Лондонской недели моды. Почтить память покойного монарха решил и Риккардо Тиши, креативный директор Дома Burberry, и провел показ новой коллекции весна-лето 2023 в понедельник, 26 сентября.
В показе традиционно участвовали самые знаменитые мировые модели (Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид, Мариакарла Босконо), а гостями стали звездные друзья дизайнера. Среди гостей модного шоу была замечена 25-летняя Камила Морроне - бывшая девушка актера Леонардо Ди Каприо.
На мероприятие Камила надела кожаное платье-косуху без рукавов. Наряд был выполнен в черном цвете, имел много заклепок, карманы и широкий пояс. Образ она дополнила черными туфлями и лаконичной сумкой. Ясное дело, что весь наряд красотки был от Burberry.
Несмотря на то, что после расставания Камилы и Лео прошло не так много времени, ходят слухи, что знаменитый актер уже встречается с новой красоткой - супермоделью Джиджи Хадид. Пару уже видели вместе, но свои отношения они не комментировали.
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