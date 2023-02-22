В кожаном платье и с новой прической: Ким Кардашьян продемонстрировала эффектный аутфит

Ким Кардашьян продемонстрировала в Instagram изменения в своем имидже. Звезда реалити сменила прическу – она обрезала челку или просто надела искусственную. Волосы знаменитость уложили волнами.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Одета Ким была в кожаное металлически красное платье макси без бретелей от бренда Rick Owens. Наряд идеально подчеркнул сексуальную фигуру инфлюэнсера.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кардашьян сделала макияж в коричнево-нюдовых тонах с акцентом на пышных ресницах и бежевый длинный маникюр. На шее у нее было платиновое колье, а на руках – массивные браслеты из этого комплекта. Обута звезда реалити была в розовые блестящие босоножки.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

В этом аутфите Ким появилась на ужине, организованном в доме предпринимателя Майкла Рубина. Они обсуждали важность помощи людям, пострадавшим от системы правосудия, и реформу законодательства, регулирующего условное наказание и условно-досрочное освобождение людей из мест лишения свободы.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, Ким Кардашьян в образе в стиле "Матрицы" попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

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