В кожаном платье и с вишневым маникюром: Лотти Мосс на ивенте сверкнула татуировками на руках

26-летняя модель и звезда OnlyFans подчеркнула стройную фигуру черным нарядом без рукавов.

Младшая сестра Кейт Мосс – Лотти Мосс – посетила премьеру музыкальной новинки от американского рэпера Lil Tjay, которая состоялась в Лондоне.

Там модель появилась в черном кожаном макси-платье по фигуре и без рукавов, которое она скомбинировала с черными остроносыми замшевыми туфлями. В этом наряде Мосс продемонстрировала татуировки на руках.

Лотти Мосс / Фото: Getty Images

Лотти собрала волосы в высокий пучок, сделала вечерний макияж и темно-вишневый маникюр. Уши она украсила серьгами-кольцами, шею – цепочкой с крестиком, а руки – браслетами и множеством колечков.

Напомним, Лотти Мосс на светскую вечеринку надела серебристое платье с бретельками и декольте, которое также украшали вырезы на талии и драпировку на бедрах.

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