В кожаном платье и золотых украшениях: эффектная Блейк Лайвли сходила на день рождения к Тейлор Свифт

Мать четырех детей опять поразила своем сексуальным нарядом, который выбрала для отдыха с подругами.
13 декабря американской суперзвезде Тейлор Свифт, которая недавно заработала в туре миллиард долларов, исполнилось 34 года. Певица решила отпраздновать день рождения в Нью-Йорке, в фешенебельном ресторане Freemans, а затем отправится в ночной клуб The Box с подругами.
Среди гостей мероприятия была замечена актриса Блейк Лайвли - звезда сериала "Сплетница" и супруга Райана Рейнольдса. Для мероприятия она надела эффектное черное обтягивающее платье на бретельках и с декольте.
У ее наряда был также высокий разрез, который демонстрировал ноги и красивые черные колготки с узором.
Вечерний лук Блейк дополнила объемной укладкой, макияжем, золотыми аксессуарами, а также клатчем от бренда Chanel.
Также на ней были черные кожаные сапоги в ретро-стиле на каблуках и застежках-пуговицах от Christian Louboutin.
Сама же Свифт пришла на вечеринку в мини-платье от Clio Peppiatt, на котором были изображены Луна и звезды. Певицу и актрису видят вместе уже не впервые - дружат они давно и как-то даже были замечены папарацци по пути в пиццерию Emilio's Ballato в Нью-Йорке. Тогда Блейк была в кожаной юбке и с сумкой Louis Vuitton.
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