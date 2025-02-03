В кожаном платье от Saint Laurent и с длинными волосами: Майли Сайрус на музыкальной премии "Грэмми"

32-летняя артистка продемонстрировала на церемонии два аутфита в черных нарядах.

Майли Сайрус посетила 67-ю ежегодную церемонию вручения наград "Грэмми", которая состоялась в Лос-Анджелесе. Артистка вместе с Бейонсе получила награду в номинации "Лучшее кантри-исполнение в дуэте" за песню II Most Wanted.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Для красной дорожки Сайрус выбрала черное кожаное платье макси от бренда Saint Laurent с халтером и разрезом на юбке. Наряд она скомбинировала с черными босоножками на шпильках.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

У Майли была длинная ровная укладка с челкой, макияж с черными стрелками, блестящими тенями и персиковой помадой, длинные золотые серьги в ушах, золотые браслеты и кольца на руках.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

В этот вечер Сайрус появилась на сцене, чтобы вручить награду за запись года. На ней был уже другой наряд – черное платье от Maison Alaia с обнаженной спиной, халтером, глубоким декольте и серебряными ремешками на туловище.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

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