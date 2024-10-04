В кожаном платье с бахромой: Сара Полсон в наряде креативного дизайна сходила на интервью

Платье такого дизайна надела бы не каждая. Благодаря необычному луку актриса привлекла к себе внимание.

Трехкратная обладательница премии "Эмми" - актриса Сара Полсон - в четверг посетила программу Good Morning America. Ее сфотографировали в Нью-Йорке, как раз когда она вышла из автомобиля.

Шоу Полсон посетила, чтобы обсудить свою новую работу - фильм "Задержи дыхание", в котором она сыграла главную роль. Премьера фильма состоится 12 сентября на Международном кинофестивале в Торонто, а с 3 октября он доступен на сервисе Hulu.

Образ Сары для выхода в свет был действительно креативным и запоминающимся. Она надела наряд от бренда Bottega Veneta из коллекции весна-лето 2024. Наряд включал два цвета - морковный и светло-серый, а также был украшен драпировками, баской и длинной бахромой.

Сара Полсон / Фото: Getty Images

В сезоне весна-лето 2025 бренд презентовал кардинально иную коллекцию. Креативный директор Bottega Veneta - модельер Матье Блази - предложил много вариантов оверсайз-нарядов в стиле офискор, а также бахрому, большие сумки, клетчатые фланелевые рубашки-жакеты и длинные пиджаки-пальто.

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