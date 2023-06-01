Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В кожаном платье с цветком на груди: Ева Лонгория на мероприятии в Лос-Анджелесе

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1768
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В кожаном платье с цветком на груди: Ева Лонгория на мероприятии в Лос-Анджелесе

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Ева Лонгория уже вернулась из Канн в Лос-Анджелес.

Ева Лонгория посетила вчера вечеринку Raising Our Voices в Лос-Анджелесе. Обед, организованный The Hollywood Reporter в павильоне Одри Ирмас в Корейском квартале, призван продвигать "разнообразие, равенство, инклюзивность и доступность".

48-летняя актриса блистала в кожаном платье-миди без рукавов с цветками на груди и в районе бедра. Она была обута в черные кожаные туфли на каблуках, волосы собрала в небрежный пучок и сделала насыщенный макияж. В ушах у Евы сверкали золотые серьги овальной формы, на пальцах было несколько колец, а ногти накрашены ярким красным лаком.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Недавно Ева показывала кадры в желтом сарафане и с сыном на руках, который сделала во время отдыха в Каннах.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1768
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация