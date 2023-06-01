В кожаном платье с цветком на груди: Ева Лонгория на мероприятии в Лос-Анджелесе

Ева Лонгория посетила вчера вечеринку Raising Our Voices в Лос-Анджелесе. Обед, организованный The Hollywood Reporter в павильоне Одри Ирмас в Корейском квартале, призван продвигать "разнообразие, равенство, инклюзивность и доступность".

48-летняя актриса блистала в кожаном платье-миди без рукавов с цветками на груди и в районе бедра. Она была обута в черные кожаные туфли на каблуках, волосы собрала в небрежный пучок и сделала насыщенный макияж. В ушах у Евы сверкали золотые серьги овальной формы, на пальцах было несколько колец, а ногти накрашены ярким красным лаком.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Недавно Ева показывала кадры в желтом сарафане и с сыном на руках, который сделала во время отдыха в Каннах.

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