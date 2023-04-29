В кожаном платье с декольте до пупка: многодетная мать Блейк Лайвли впечатлила аутфитом

Вчера актриса приезжала на открытие флагманского магазина Tiffany & Co, где вместе с другими звездами потусовалась и немного попозировала фотографам.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Недавно Блейк родила четвертого ребенка, но уже готова к светской жизни. В этот день она блистала на публике в эффектном кожаном платье с вырезом на декольте от Brandon Maxwell. Платье из веганской длины миди с длинными рукавами и поясом на талии Лайвли сочетала с туфлями на каблуках от Christian Louboutin с ремешками и дополнила красивыми украшениями Tiffany & Co.

У актрисы было несколько массивных браслетов на запястьях, необычный маникюр, макияж на лице, а длинные волосы накручены мелкими кудрями и распущены. На светское мероприятие Блейк приезжала с матерью Элейн, а вот муж Райан Рейнольдс, вероятно, остался дома с детьми.

Блейк Лайвли с мамой Элейн / Фото: Getty Images

Напомним, на открытии также присутствовали супруги Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, которые позировали перед камерами в объятиях друг друга.

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