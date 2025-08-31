В кожаном платье с декольте до пупка: Пэрис Джексон посетила кинофестиваль в Италии

Пэрис Джексон / © Getty Images

Реклама

Звезда вышла на красную дорожку перед премьерой фильма «Франкенштейн». Одета Пэрис была в кожаное макси-платье с очень глубоким V-образным вырезом на декольте, воротник которого был украшен перьям. На руках у девушки были высокие кожаные перчатки, а также она держала черный прямоугольный клатч.

Белокурые волосы дочь Майкла Джексона собрала в высокую прическу, надела колье на шею и серьги-висюльки, также в ее ушах было несколько меньших серьг, а макияж на лице она сделала с акцентом на глаза и совсем немного подчеркнула губы.

Пэрис Джексон / © Getty Images

Напомним, премьеру этого же фильма посетила и британская модель Рози Хантингтон-Уайтли. Она блистала перед камерами в платье от Armani Privé с перьями и обнаженным животом.

Реклама