В кожаном платье с декольте до пупка: Пэрис Джексон посетила кинофестиваль в Италии
27-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон посетила Венецианский кинофестиваль.
Звезда вышла на красную дорожку перед премьерой фильма «Франкенштейн». Одета Пэрис была в кожаное макси-платье с очень глубоким V-образным вырезом на декольте, воротник которого был украшен перьям. На руках у девушки были высокие кожаные перчатки, а также она держала черный прямоугольный клатч.
Белокурые волосы дочь Майкла Джексона собрала в высокую прическу, надела колье на шею и серьги-висюльки, также в ее ушах было несколько меньших серьг, а макияж на лице она сделала с акцентом на глаза и совсем немного подчеркнула губы.
Напомним, премьеру этого же фильма посетила и британская модель Рози Хантингтон-Уайтли. Она блистала перед камерами в платье от Armani Privé с перьями и обнаженным животом.