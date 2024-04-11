В кожаном платье с халтером: Аня Тейлор-Джой продемонстрировала необычный наряд на публике

Актриса Аня Тейлор-Джой, которая прославилась несколькими успешными проектами, среди которых были фильм "Эмма" и сериал "Ход королевы", посетила мероприятие CinemaCon в Лас-Вегасе.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

На сцену Аня вышла в кожаном мини-платье от бренда Ludovic de Saint Sernin, которое тот представил в коллекции прет-а-порте осень-зима 2024. Оно состояло из множества скрепленных между собой кожаных полосок с заклепками, а также имело бретельку-халтер и одну свисающую кожаную ленту на подоле.

Дополнили лук Тейлор-Джой черные туфли на каблуках, макияж и высокая прическа-пучок.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

На CinemaCon актриса прибыла, чтобы рассказать о своем предстоящем фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса, в котором сыграла главную роль. Детали сюжета держатся в тайне, но уже известно, что его премьера состоится 15 мая 2024 года на Каннском кинофестивале.

Также напомним, что несколькими днями ранее Аня Тейлор-Джой впервые показала фото со своей тайной свадьбы. Девушка поделилась в Instagram некоторыми снимками с довольно интимного праздника.

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