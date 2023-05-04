В кожаном платье с объемными рукавами и картой Украины: Анна Добрыднева выступила на благотворительном вечере

Артистка в наряде от украинского дизайнера продемонстрировала стройную фигуру.

Анна Добрыднева приняла участие в благотворительном концерте "Несокрушимые сердца". Во время мероприятия собрали средства, которые были переданы на помощь в лечении военных.

Анна Добрыднева/Фото Евгений Несин

Анна Добрыднева/Фото Евгений Несин

"На благотворительном вечере "Несокрушимые сердца" совместными усилиями удалось собрать 1 700 000 грн на аппарат "искусственное сердце" для реанимобиля Института сердца Минздрава Украины, транспортирующего раненых военных. Счастлива поддерживать добрые дела, приближающие нашу ПОБЕДУ!" – написала артистка.

Анна Добрыднева/Фото Евгений Несин

Анна Добрыднева/Фото Евгений Несин

На сцене Анна появилась в эффектном образе, в котором продемонстрировала стройную фигуру. На ней было белое кожаное платье от украинского дизайнера Екатерины Чепак. Наряд имели пикантный вырез, объемные рукава с изображением карты Украины и асимметричный подол с разрезами.

Анна Добрыднева/Фото Евгений Несин

Анна Добрыднева/Фото Евгений Несин

Аутфит Добрыднева дополнила черными ботильонами на каблуках, прической с плетением и вечерним макияжем.

Анна Добрыднева/Фото Евгений Несин

Напомним, на премьеру фильма в кинотеатр Анна Добрыднева пришла в синем свитере и оверсайзе с красноречивой желтой надписью: F*ck you Putin.

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